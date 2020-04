Liturgische Feier für alle Gottesdienste an Ostern: Übertragungen im TV, Hörfunk und Stream

Ostersonntag

Am Ostersonntag strahlt das ZDF um 9:30 Uhr den evangelischen Gottesdienst aus der Saalkirche in Ingelheim aus. Um 10 Uhr stehen wiederum Livestreams unter anderem aus den Kirchen in München, Regensburg, Leipzig oder Bonn zur Verfügung. Um 11 Uhr zeigt das Erste und das Bayerische Fernsehen "Ostern in Rom", den Gottesdienst mit Papst Franziskus. Um 12 Uhr folgt auf beiden Sendern der "Urbi et Orbi"-Segen aus Rom. Dieser wird auch von den Hörfunksendern Bayern1 und MDR/Kultur gesendet.