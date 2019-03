Literarisches Debüt "Aus dem Dachsbau": Solo für Tocotronic-Star Dirk von Lowtzow

Eine Art Lexikon, für Alexander

"Das Buch, das ich mitgebracht habe, ist eine Art Lexikon. Und wie jedes gute Lexikon fängt es an mit dem Namen der größten Popband aller Zeiten, ABBA", erklärte der Autor dem andächtig lauschenden Publikum vor seiner ersten Leseprobe, worum es ging. "Der nächste Eintrag heißt 'Alexander'. Der ist einem Freund von mir gewidmet, der 1996 gestorben ist. Und als ich das Buch jetzt in Vorbereitung auf die Lesung nochmal durchgegangen bin, und Stellen rausgesucht habe, habe ich gemerkt, dass ich das ganze Buch eigentlich nur für ihn geschrieben habe", verriet er in dem deutlichen, aber unaufdringlichen Ton, in dem er durch den gesamten Abend führte.