Schon jetzt liegt der Schaden im Bereich Messe- und Ausstellungsbau nach Angaben des Fachverbands bei mehr als 3,5 Milliarden Euro. Kalbfleisch fordert kurzfristige Entschädigungen für besonders betroffene Unternehmen in Höhe von zwei Prozent des Jahresumsatzes pro Monat. Mittelfristig sei ein Konjunkturpaket zur Stützung und Entwicklung der gesamten Veranstaltungsbranche nötig. Dass erste Fachmessen und Kongresse in den kommenden Monaten wieder erlaubt sein sollen, ist für den Fachverband noch kein Grund zum Aufatmen: "Die Bereitschaft, eine Messe zu machen, heißt nicht zwangsläufig auch, dass das funktionieren wird." Solange Reise- und Kontaktbeschränkungen gelten, könnten viele Messen nicht in gängiger Form stattfinden, da viele einen großen Anteil an internationalen Ausstellern sowie Gästen haben.