Linda Cardellini ganz trendig Look des Tages

Schauspielerin Linda Cardellini (43, "Emergency Room - Die Notaufnahme") hat ein Gespür für Mode-Trends. Bei einer Filmpremiere erschien sie in einem auffälligen Midi-Kleid. Das schwarz-weiße Outfit bestach durch monochrome Muster, die derzeit total angesagt sind. Das hautenge Korsett, die dünnen Träger und das tiefe Dekolleté waren zusätzliche Hingucker. Zu ihrem modischen Look kombinierte die 43-Jährige spitze Pumps in Marineblau.