In den Supermärkten sind die Regale voll und manchmal fällt die Auswahl schwer. Um bestimmte Produkte in den Fokus der Käufer zu stellen, werden oftmals unbewusste Tricks angewendet. Die "ZDF"-Doku "Achtung, Kundenfalle! Rabatt-Tricks, Preisfallen & Co." zeigt, mit welchen Verkaufmaschen Kunden zum Kauf verführt werden sollen.