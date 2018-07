Liliana Nova und Joanna Tuczynska Fashion Week: Wiedersehen mit Lothar Matthäus' Ex-Lieben

Auf der Fashion Week in Berlin und Paris sind die Frontrows namhaft besetzt. Aber auch in den hinteren Sitzreihen lässt sich das ein oder andere bekannte Gesicht entdecken. So gaben sich etwa auch Liliana Nova (30) und Joanna Tuczynska (33) die Ehre, die angesagten Modenschauen in den Fashion-Metropolen zu besuchen. Beide waren einst mit Fußball-Legende Lothar Matthäus (57, "Ganz oder gar nicht") liiert.