Hier bei Lilalu nehmen diese Woche insgesamt 630 Kinder an 31 Workshops teil. Am Samstag treten sie dann in zwei großen Shows auf und präsentieren ihren Eltern und Verwandten, was sie in einer Woche alles gelernt haben – das wiederholt sich die gesamten Ferien hindurch. Pro Woche kostet das 199 Euro.

Nach der Kostümprobe gehen wir zurück ins Zirkuszelt. Uwe wartet dort schon auf uns. "Jetzt klettert ihr alle einmal ganz nach oben", sagt Uwe. Er weiß, dass er das den Kindern am zweiten Tag schon zutrauen kann – und Höhenangst hat hier (fast) keiner.

Lilalu-Zirkus-Workshop: 20 Mädchen und ein Bub

"Puh, ganz da oben ist es ganz schön warm", sagt die achtjährige Marlene schnaufend, als sie wieder langsam am Tuch entlang hinunter gerutscht ist. Zwischendurch frage ich Felix, wie es eigentlich so ist, als einziger Bub unter 20 Mädchen. Er antwortet etwas zurückhaltend: "Ja, ganz okay, das macht mir nichts".

Ich merke aber, dass Uwe auf ihn besonders gut aufpasst und ihn noch mehr lobt als die Mädels. Denn die sprechen sowieso nach jedem Versuch darüber, was gut geklappt hat und geben sich gegenseitig Ratschläge.

Julia, Christin und ich ermahnen sie zwischendurch immer mal, etwas leiser zu sein. Währenddessen wird es im Zirkuszelt immer heißer.

Bei den Workshop-Leitern hat Lilalu, das zur Johanniter-Unfall-Hilfe gehört, hohe Ansprüche. Vertikaltuch-Workshopleiter Uwe Göschel hat eine Ausbildung an der Staatlichen Schule für Artistik in Berlin, der einzigen dieser Art, absolviert. Zuvor war er zehn Jahre lang Wasserspringer im Leistungssport. Nach seiner Ausbildung war er 14 Jahre als Varieté-Künstler am Vertikalseil und als Stuntman tätig.

"Das Seil ist wie das Tuch, nur eben männlicher, weil es wehtut"

"Das Seil ist wie das Tuch, nur eben männlicher, weil es wehtut", erklärt er. Parallel zu seinen Auftritten studierte der heute 41-Jährige Wirtschaftsjura. Heute ist er Beamter in der Staatskanzlei – und schon seit zehn Jahren regelmäßig Workshop-Leiter bei Lilalu.

Ferienbetreuerin Julia war in den Sommerferien im vergangenen Jahr zum ersten Mal bei Lilalu dabei. Seitdem hat die 18-Jährige in fast allen Schulferien mitgeholfen. "Das ist hier wie eine Familie."

Aber:"Wenn wir am Samstagabend dann nach Hause kommen, fallen wir alle todmüde ins Bett", erzählt sie. "Trotzdem freuen wir uns auch da schon wieder total auf Montag."

Nach einem Tag schmerzen die Arme

Julia ist heuer zwei Wochen bei Lilalu. Insgesamt gibt es pro Woche fast 100 Ferienbetreuer, in den ganzen Sommerferien sind es 400. Wer Betreuer werden möchte, muss sich mit seinem Lebenslauf bewerben, ein Grundlagenseminar besuchen und ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben. Trotzdem ist der Job auch Ehrenamt – 40 Euro bekommt jeder Betreuer pro Tag.

Als ich meinen Praktikumstag beende, schmerzen meine Arme vom Halten und Hochheben der Kinder und vom eigenen (kurzen und eher erfolglosen) Kletterversuch am Vertikaltuch. Aber ich bin sehr beeindruckt von den jungen Artisten und ihrem Mut und auch davon, mit wie viel Professionalität bei Lilalu auf die Samstags-Shows hingearbeitet wird.

