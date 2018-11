Todibo setzt sich in Ligue 1 durch

Todibo wurde Anfang der Saison aus der Reservemannschaft des FC Toulouse in die Erste befördert und konnte sich auf Anhieb in der französischen Ligue 1 behaupten. In zehn von 13 Spielen seines Vereins in der ersten Liga durfte er von Anfang an auflaufen. Der 1,89 Meter große Abwehrmann ewrzielte dabei ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.