Life-Hacks für Familien So wahren Sie den Haussegen während der Corona-Isolation

Schon an den Weihnachtsfeiertagen schaffen manche Familien es, sich so auf die Nerven zu gehen, dass heftige Streits und Diskussionen entstehen. Wie soll das also während einer womöglich wochenlangen Isolation werden? Und dann auch noch ohne die üblichen Ablenkungen wie Fußball, Fitnessstudio, Freunde treffen. Wer jedoch ein paar Leitlinien beachtet, kann seinen Verwandten nach überstandener Isolation vielleicht noch in die Augen sehen.