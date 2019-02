Jüngster Kandidat ist der 18 Jahre alte Gregor Hägele ("Let Me Go") aus Stuttgart. Auch er nahm an "The Voice of Germany" teil und flog im Halbfinale gegen BB Thomaz raus - auf sie trifft er nun wieder. Die 34-jährige Funk- und Soulsängerin aus Düsseldorf, die in New York geboren wurde und als Kind nach Deutschland kam, tritt mit "Demons" an. Soulstimme Makeda ("The Day I Loved You The Most") aus Bonn wollte schon zwei Mal am Vorentscheid teilnehmen, ein Mal stieg sie freiwillig aus.