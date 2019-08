"Liebt euch doch einfach" Von Aaron Paul bis Julianne Moore: Stars reagieren auf Amok-Tragödien

Binnen weniger Stunden haben sich in den USA zwei verheerende Amokläufe mit zahlreichen Toten zugetragen. Am Samstag tötete ein Schütze mindestens 20 Menschen in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso, kurz darauf eröffnete auch im Bundesstaat Ohio in der Stadt Dayton ein Mann das Feuer. Die Folge dort: mindestens zehn Tote, darunter auch der vermeintliche Attentäter. Einige US-Stars habe sich inzwischen über die Sozialen Netzwerke zu dem tragischen Wochenende in ihrer Heimat geäußert und zeigen sich schockiert.