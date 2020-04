Liebevolle Worte an seine Frau Hugh Jackman: Rührende Liebeserklärung zum Hochzeitstag

Verliebt wie am ersten Tag: Hugh Jackman (51, "The Greatest Showman") hat am 11. April etwas Besonderes zu feiern: Der Schauspieler und seine Ehefrau Deborra-Lee Furness (64) gaben sich vor genau 24 Jahren das Jawort. Um diesen besonderen Tag zu ehren, postete der 51-Jährige ein Foto auf Instagram, das die beiden in jungen Jahren zeigt. "Diese 24 Jahre waren die schönsten in meinem Leben", kommentiert Jackman den Schnappschuss.