Liebevolle Botschaften im Netz Ariana Grande kann ihr Glück mit Pete Davidson kaum fassen

Gerade einmal wenige Wochen waren Popstar Ariana Grande (24, "No Tears Left To Cry") und Schauspieler Pete Davidson (24, "Dating Queen") offiziell ein Paar, da folgte die Blitz-Verlobung. Grande trägt an besagtem Ringfinger seit einigen Tagen einen verdächtigen Klunker und Freunde des Paares haben die Hochzeitspläne bereits bestätigt - und befürwortet. Die Frisch-Verlobten schweben auf Wolke sieben, was sie mit neuen Liebesbekundungen in den sozialen Medien verdeutlichen.