Liebessuche in Indien und Neuseeland "Bauer sucht Frau International": Alle Infos zur zweiten Staffel

Die Kandidaten

Vivien (38) betreibt in Australien eine Geflügelfarm mit 300 Hühnern und arbeitet zusätzlich in einer Wohltätigkeitsfirma. 2005 ist "Viv" mit ihrem damaligen Freund in ihr Traumland ausgewandert. Seit 2018 ist sie Single und wünscht sich einen starken Partner an ihrer Seite. Zusammen mit seinem Vater führt Ashok (42) eine Kokos- und Palmenplantage in Indien. Er hofft nach einer gescheiterten Ehe mit einer neuen Frau wieder glücklich zu werden. Im ungarischen Dél-Alföld ist Rainer (59) zu Hause. Er ist Pferdetrainer und bietet Ferien auf dem Bauernhof an. Nach seiner Scheidung vor zwei Jahren ist er auf der Suche nach einer neuen Liebe. Obstbauer Christoph (30) leitet einen Familienbetrieb in Italien - für seine eigene Familienplanung fehlt ihm noch die passende Frau.