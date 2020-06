Liebesschwüre auf Instagram Paris Hilton: Schwer verliebt auf dem Weingut

Im Laufe ihres Lebens wurden Hilton Affären und Techtelmechtel unter anderem mit Colin Farrell (44, "The Lobster"), Fred Durst (49, "Behind Blue Eyes"), Jared Leto (48, "Suicide Squad") oder Travis Barker (44, "All The Small Things") nachgesagt. Auch einige Langzeitbeziehungen hat Paris schon mitgemacht, darunter drei Jahre mit dem Model River Viiperi (28). Zuletzt war sie etwa zwei Jahre mit Chris Zylka (35, "The Leftovers") zusammen - inklusive Verlobung.