Liebesleben nach Pietro "privater" Sarah Lombardi bestätigt: "Ich bin wieder frisch verliebt"

Sarah Lombardi (25, "Genau hier") hat auf Instagram die Gerüchteküche um ihr Liebesleben angeheizt. Am Dienstagabend teilte sie ein Foto, auf dem ihre linke Hand die Hand einer anderen, offensichtlich männlichen Person, hält. Ihr Kommentar zum Schnappschuss: "Liebe ist nichts, was man findet. Liebe ist etwas, das dich findet. Ich bin verliebt in jeden Moment, den ich mit dir verbringe". Im "Bunte"-Interview bestätigt die Sängerin nun: "Ja, ich bin wieder frisch verliebt."