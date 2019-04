"Liebesgrüße aus Moskau", "Goldfinger" Ex-Bond-Girl Nadja Regin stirbt mit 87 Jahren

Nadezda Poderegin, wie die Schauspielerin gebürtig hieß, wurde unter anderem als Bond-Girl in "James Bond - Liebesgrüße aus Moskau" (1963) und "James Bond - Goldfinger" (1964) bekannt. Sie spielte zudem in drei Edgar-Wallace-Kurzfilmen mit. Sie ist das zweite Bond-Girl, um das innerhalb der vergangenen zehn Tage getrauert werden muss. Model und Schauspielerin Tania Mallet (1941-2019) starb am 30. März. Auch sie war in den beiden genannten Agenten-Kultfilmen zu sehen.