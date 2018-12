Liebesglück und Film-Pech Til Schweiger: Seine privaten Tops und Flops von 2018

Denn obwohl sein Film "Honig im Kopf" mit viel Vorschusslorbeeren ein US-Remake spendiert bekam, fiel die amerikanische Presse mit vernichtenden Kritiken über den Streifen her. Seine größte Enttäuschung "war in 2018 sicherlich dieser missratene Kinostart von 'Head Full of Honey' in Amerika. Das war der Tiefpunkt meines bisherigen künstlerischen Schaffens", zieht Schweiger ein deftiges Fazit.