Liebesgerüchte halten an Kylie Jenner macht ihrem Ex-Freund Travis Scott eine Liebeserklärung

Kylie Jenner hat ihrem Ex-Partner Travis Scott einen rührenden Instagram-Post gewidmet. Der Rapper feiert an diesem Donnerstag (30. April) seinen 28. Geburtstag. "Happy Birthday an den Vater des Jahres. Ich begreife und akzeptiere schön langsam, dass Stormi ein Papa-Kind ist", schreibt Jenner und veröffentlicht dazu eine Reihe von Fotos und Videos, die Scott mit der gemeinsamen Tochter Stormi (2) zeigen. Unter den Bildern befindet sich auch ein Foto aus dem Kreißsaal, auf dem die damals frischgebackenen Eltern mit ihrem Töchterchen in einem intimen Moment zu sehen sind.