Liebeserklärung via Instagram Neil Patrick Harris feiert besonderen Jahrestag mit David Burtka

Schauspieler Neil Patrick Harris (45, "How I Met Your Mother") schwärmt auf einem Instagram-Account in den höchsten Tönen von Ehemann David Burtka (43). Die beiden Männer zelebrieren einen ganz besonderen Jahrestag: "Mein erstes Date mit David war heute vor 15 Jahren, und seitdem sind wir nahezu unzertrennlich", schreibt Harris zu einem Foto von sich und seinem Partner, das sie beide im Wasser zeigt. Der 45-Jährige bedankt sie bei Burtka dafür, dass er ihm "sein Herz, seine Schulter, seine Kraft, seine Lust, sein Lachen, seine Freude" geschenkt habe. "Du machst all meine Träume wahr", sagt Harris.