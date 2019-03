Liebeserklärung bei Instagram "Fels der Familie": Luke Perrys Tochter Sophie dankt ihrer Mutter

Sophie Perry (18) trauert um ihren Vater Luke Perry (1966 - 2019). Der "Beverly Hills, 90210"- und "Riverdale"-Star war am Montagmorgen an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben. Zum Weltfrauentag postete die 18-Jährige bei Instagram nun eine rührende Liebeserklärung an ihre Mutter Rachel "Minnie" Sharp, mit der der Schauspieler von 1993 bis 2003 verheiratet war.