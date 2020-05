Liebescomeback gescheitert Yeliz Koc: "Johannes und ich sind nicht mehr zusammen"

Johannes Haller nahm 2017 am RTL-Format "Die Bachelorette" teil und schaffte es bis ins Finale. Jessica Paszka (30) gab die letzte Rose aber David Friedrich (30). Yeliz Koc war 2018 Kandidatin bei "Der Bachelor". Sie ohrfeigte damals Rosenkavalier Daniel Völz (35). Im Spin-off "Bachelor in Paradise" waren Haller und Koc 2018 schließlich ebenfalls dabei, doch es funkte erst nach der Show bei den beiden. Im Sommer 2019 nahmen sie als Paar an der vierten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" teil und kamen auf Platz fünf.