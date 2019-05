Liebesbekenntnis bei Instagram Prinzessin Märtha Louise von Norwegen liebt einen Schamanen

Ansage an alle Kritiker

Ein Schamane an der Seite einer Prinzessin? Der 47-Jährigen scheint bewusst zu sein, dass sie mit ihrer neuen Liebe einige Anhänger des norwegischen Königshauses vor den Kopf stoßen könne. Möglicher Kritik greift sie bei Instagram vorweg: "Es ist nicht Ihre Aufgabe, meine Entscheidungen zu treffen oder mich zu beurteilen." Sie habe Durek Verrett nicht nach Schubladen oder Normen ausgewählt, sondern "aus Liebe". Sie versichert Fans und Kritikern: "Alles, was ich in diesem Moment weiß, ist, dass wir uns lieben und dass ich überglücklich bin."