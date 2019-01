Liebes-Gerücht Mister Germany Dominik Bruntner: Mit neuer Promi-Freundin in New York?

Hat Dominik Bruntner wieder eine Freundin?

Was ist also dran an den Liebes-Gerüchten? Die AZ erreicht den Ex-"Promi Big Brother"-Kandidaten. Er gibt sich überrascht und wollte es aber nicht näher kommentieren: "Ich war mit einer Freundin, mit der ich mich sehr gut verstehe, in New York. Ich möchte allerdings nicht genauer darauf eingehen mit wem. Aber eins kann ich sagen, ich bin zu 100 Prozent Single."