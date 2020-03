Sängerin Britney Spears (38, "Toxic") gratuliert ihrem Liebsten mit einer Reihe sexy Fotos auf Instagram zum Geburtstag. Auf den Bildern posiert Spears im weißen Body mit tiefem Ausschnitt, während Sam Asghari (geb. 1994) sie nur in Unterhose bekleidet von hinten umarmt und ihren Hals küsst. Dazu schreibt die Sängerin: "Verfrühte Geburtstagsglückwünsche an diesen Mann!!!! Ich vergöttere und liebe ihn mehr als alles andere". Auch der Personal Trainer postete die Fotos auf seiner Instagram-Seite und freute sich: "Das schönste Geburtstagsgeschenk ist dein Lächeln!" In einem weiteren Beitrag unter einem der Fotos schreibt sie: "Kein Make-up, nur Wimperntusche und der Badeanzug meiner Großmutter."