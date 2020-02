Liebes-Aus: Christoph M. Ohrt ohne Freundin auf Berlinale-Party

Die beiden Schauspieler lernten sich 2004 am Set der Serie "Edel & Starck", in der Christoph M. Ohrt eine Hauptrolle spielte, kennen. Gefunkt haben soll es aber erst sechs Jahre später bei den Proben zu einem gemeinsamen Theaterstück. Dana Golombek spielte von 2017 bis 2018 in der ARD-Telenovela "Rote Rosen".