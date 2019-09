Lieber ohne Slides, Slippers, Boots: Der Flat-Trend ist angesagt

Derbe Boots gehen immer

Wer den klassischen Look bevorzugt, versucht es am besten mit den altbewährten Boots. Eine dicke Sohle (ohne Absatz) sorgt auch an nassen und kalten Herbsttagen für den nötigen Tragekomfort. Für einen schönen Kontrast im Look sorgt ein Midi-Kleid mit floralem Muster. So oder so: Möchte Frau diesen Herbst modetechnisch durchstarten, tut sie gut daran, auf dem Boden zu bleiben und auf einen Absatz zu verzichten.