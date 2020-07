Lieber Mutter statt Model? Gisele Bündchen: Wie sich ihr Leben an der Seite Tom Bradys veränderte

So hat sie die Modelwelt nachhaltig beeinflusst

Mittlerweile, genauer gesagt seit 2015, hat sich das Model von den Laufstegen dieser Welt verabschiedet. Die Prioritäten liegen nun woanders. So setzt sich Bündchen unter anderem etwa für den Klimaschutz ein. Lief sie früher über den Catwalk, geht sie heute für "Fridays For Future"-Demonstrationen auf die Straße. Dennoch ist ihr Einfluss auf die Modeszene auch jetzt noch spürbar - was mit ihrer großen Disziplin zusammenhängt.

Der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte Bündchen im April 2019: Zu aktiven Modelzeiten wäre sie stets um sechs Uhr in der Früh am Set erschienen - ihre Kolleginnen nicht. "Es wurde dann gesagt: 'Wenn Gisele es schafft, da zu sein...'", erinnerte sich das Model an die Worte der damaligen Kunden und Agenten. "Ich habe also dafür gesorgt, dass es in der Mode heute ein bisschen professioneller zugeht."