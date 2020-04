Liebenswerte Aktion geplant Prinzessin Eugenie feiert zehnten Jahrestag mit ihrem Jack

Auf dem ersten Bild strahlen beide in die Kamera, während sie sich auf der zweiten Aufnahme verliebt in die Augen blicken. "Jack und ich feiern heute unser zehntes Jubiläum und wir haben das Glück, dass wir in dieser Zeit beieinander sein können", schwärmt die Prinzessin im dazugehörigen Kommentar.