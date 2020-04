Doch nicht nur bei seinen Gefühlen log er, im Gespräch sagte er zudem, dass er Besitzer einer Firma in Saudi-Arabien sei. Seit Februar hatte er die Starnbergerin dann mehrmals um Geld gebeten, da er wegen der Corona-Krise laut eigener Aussage in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Letzten Endes überwies die Frau deswegen 50.000 auf ein ausländisches Konto einer Bank in Dubai.