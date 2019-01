So dienen Bananen zu besonders niedrigen Kilopreisen, teils unter 90 Cent, den Handelsketten oft als Lockangebote. Fair gehandelte Bio-Bananen gibt es in vielen Filialen zwar auch, aber viel teurer. In Großbritannien dagegen haben alle Supermärkte schon vor zehn Jahren auf "faire Bananen" umgestellt. In der Schweiz ist über die Hälfte der Bananen zertifiziert. Deutschland ist davon noch weit entfernt: Nur etwa zwölf Prozent der Bananen tragen hier ein Bio- oder Fairtrade-Siegel.