Lichtschutz ist wichtig Fünf Tipps, um die Haare im Sommer zu schützen

Sommer, Sonne ... strapaziertes Haar! Dass man die Haut niemals ohne UV-Schutz der Sonne aussetzen soll, weiß jedes Kind. Doch was ist mit den Haaren? Auch sie werden im Sommer ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Das gilt insbesondere für blondiertes und coloriertes Haar. Damit es nicht wie Stroh vom Kopf absteht, sollte man also ein paar Pflege-Tipps beachten ...