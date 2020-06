Immer wieder melden Leser Zweifel am Sinn von Vorschriften an und beanstanden Widersprüchlichkeiten. So darf man wohl bald in vollen Flugzeugen in den Urlaub fliegen, aber die Oma nur sehr eingeschränkt besuchen. Welche Beschränkungen machen keinen Sinn (mehr) und wo müsste man sogar nachschärfen?

Ich glaube gern, dass einzelne Maßnahmen in der Bevölkerung unterschiedlich bewertet werden – wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, was einem selbst persönlich wichtig ist. Ich glaube aber, dass wir ein wirklich gutes Gesamtkonzept entwickelt haben. Ziel muss weiterhin sein, die vulnerablen Gruppen zu schützen und unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern und gleichzeitig den Menschen wieder mehr Freiheit und Bewegungsspielraum zu ermöglichen.

"Wir sind noch nicht über den Berg"

Immer wieder gibt es Stimmen auch von Fachleuten, die auf "Herdenimmunität" setzen. Wie realistisch sehen Sie das?

Der Weg einer Herdenimmunität kam für uns nie in Frage. Ich glaube nicht daran, dass es möglich ist, die ältere Bevölkerung und jüngere Menschen mit Vorerkrankungen damit zu schützen.

Wie hoch bewerten Sie das Risiko einer "zweiten Welle" und wie könnte diese aussehen?

Leider kann ich nicht in die Zukunft schauen. Aber klar ist, dass wir, und damit meine ich jeden einzelnen von uns, alles versuchen müssen, damit es dazu nicht kommt. Das heißt, wir sollten die Hygieneempfehlungen und Beschränkungen weiterhin einhalten, denn noch gibt es keinen Impfstoff und kein wirksames Medikament. Wir sind noch nicht über den Berg.

