Leutershausen in Franken Veruntreuung? - Staatsanwalt ermittelt gegen Bürgermeisterin

Bei der letzten Kommunalwahl vor knapp zwei Jahren ergatterte die Frau aus Nordrhein-Westfalen mit überwältigender Mehrheit (zwei Dritteln) den Bürgermeister-Job, den in Leutershausen sonst keiner wollte. Per Zeitungsanzeige war man sogar auf der Suche. Für die Neubürgerin, die gleich im Chefsessel des Städtchens Platz nahm, dürfte nach mehreren fehlgeschlagenen Kandidaturen in anderen Gemeinden ein Traum in Erfüllung gegangen sein.