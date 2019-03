München - Heino spielt im Backstage, dem alternativsten Anarchoschuppen Bayerns – vor langjährigen Fans, aber auch vor einigen typischen, politisch eher progressiven Backstage-Gängern, also Leuten, denen Heino lange Zeit aufgrund seiner Heimatverbundenheit suspekt war. Das hat sich geändert. Das aufgekratzte Publikum besteht aus allen Altersklassen und Gruppierungen. Manche Besucher haben blonde Perücken und Sonnenbrillen, andere sind gekleidet wie frisch aus einem 60er-Bekleidungsgeschäft. Am Souvenirstand gibt es Heino-Parfum, das beim Betätigen des Sprühknopfs "So blau blüht der Enzian" spielt. Vorfreude schwingt durch den Saal. Um Punkt 20 Uhr tritt die Band auf die Bühne, aus den Boxen schallt "Also sprach Zarathustra". Die Menge skandiert "Heino! Heino! Heino!" Endlich erscheint der Star. Seine Augen blitzen unter der Sonnenbrille. Er ist ein Vollprofi, 80 Jahre alt, ein Fels in der Brandung.