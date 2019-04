Letztes Heimspiel Superstar Nowitzki beendet seine Basketball-Karriere

Da Dallas die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga verpasst hat, wird die Partie am Mittwochabend (2.00 Uhr MESZ am Donnerstag/DAZN) bei den San Antonio Spurs der letzte reguläre Auftritt für Nowitzki. In seinem letzten Heimspiel gegen die Phoenix Suns (120:109) zeigte er mit 30 Punkten noch einmal seine Extraklasse. Bei einer Lichtershow ging er vom Feld, zuvor hatten ihn Larry Bird, Scottie Pippen, Charles Barkley, Shawn Kemp und Detlef Schrempf, fünf NBA-Legenden und Nowitzki-Vorbilder, in einer beeindruckenden Abschiedsgala geehrt.