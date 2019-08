In der Gesamttabelle rangiert der TSV 1860 damit auf Abstiegsrang 18 und hat mit mageren fünf Punkten bereits neun Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Will der TSV 1860 München also sein Saisonziel Klassenerhalt verwirklichen, müssen die Löwen ihr Glück in der Fremde nicht nur suchen, sondern auch finden.

Können die Löwen in Chemnitz endlich mal wieder punkten?

Nächste Möglichkeit wäre am kommenden Freitag (18 Uhr, im AZ Liveticker), dann treten die Sechzger beim Tabellennachbarn Chemnitzer FC an. Doch die Löwen sollten gewarnt sein, denn am Samstag rangen die Chemnitzer den Amateuren des FC Bayern in München ein 2:2 ab.

