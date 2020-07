Letzter Prozesstag in London Johnny Depp und Amber Heard: Warten auf das Urteil

Seit 7. Juli ging es vor Gericht in London hoch her. Das ehemalige Schauspieler-Ehepaar Johnny Depp (57, "Fluch der Karibik") und Amber Heard (34, "Aquaman") hat eine regelrechte Schlammschlacht veranstaltet - obwohl sie sich in dem Prozess in Großbritannien nicht gegenseitig verklagen. Depp klagt gegen den Verlag der Boulevardzeitung "The Sun". Konkret geht es um einen Artikel aus dem Jahr 2018. Darin wurde behauptet, dass der Schauspieler ein "Ehefrauenschläger" sei. Depp bestreitet das. Nach 16 Prozesstagen ist nun Schluss. Es heißt: Warten auf das Urteil - und das könnte einige Wochen dauern.