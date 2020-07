Letzter Prozesstag beendet Amber Heard erlebte "schmerzhafte" Zeit vor Gericht

Urteil fällt wohl erst im September

Zuletzt hatte sich Heard bei ihren Instagram-Followern am 3. Juli gemeldet, am 7. Juli begann der Prozess. Das ehemalige Schauspieler-Ehepaar hat vor Gericht eine regelrechte Schlammschlacht veranstaltet, obwohl es vordergründig um Depps Klage gegen den Verlag der Boulevardzeitung "The Sun" ging. Streitpunkt: Ein Artikel aus dem Jahr 2018, in dem der Schauspieler als "Ehefrauenschläger" betitelt wurde. Ein Urteil in dem Fall wird im September erwartet.