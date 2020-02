Letzter Platz für das Model Cara Delevingne: Beleidigt wegen Justin Biebers Freunde-Ranking?

In der US-Talkshow "The Late Late Show" von Moderator James Corden (41) hat Justin Bieber (25, "Believe") jüngst über die Freundinnen seiner Ehefrau Hailey Bieber (23) gesprochen. Model Cara Delevingne (27) landete dabei auf Biebers persönlicher Beliebtheitsskala auf dem letzten Platz. Ein Umstand, den die 27-Jährige offenbar nicht unkommentiert lassen möchte.