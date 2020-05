Letzter Flieger nach Deutschland Corona-Krise: Dennis Mojen wäre fast im Ausland gestrandet

Das vermisst Dennis Mojen am meisten

Nicht nur Streamingdienste halten Dennis Mojen über Wasser. Auch einem guten Buch kann der Schauspieler viel abgewinnen. Seine Empfehlung: "'Paris - Ein Fest fürs Leben'. In diesem Buch beschreibt Ernest Hemingway seine Jahre, die er in den 1920ern in Paris verbracht hat." Allerdings habe es ihm auch eine Dokumentation besonders angetan: "Ich schaue leidenschaftlich gerne die Doku 'The Last Dance' über die letzte Saison von Michael Jordan in der NBA bei den Chicago Bulls." Er könne nichts dagegen tun, aber "mich packt eine gewisse Nostalgie bei diesen Bildern".