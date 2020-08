Letzter Filmauftritt war 2014 Cameron Diaz fand nach Showbiz-Aus ihren "Frieden"

Ihr 40. Geburtstag brachte ein Umdenken

Aber auch die Arbeit an sich selbst sei sehr intensiv: "Wenn du einen Film machst, [...] gehörst du ihnen. Du bist monatelang zwölf Stunden am Tag da und hast keine Zeit für irgendetwas anderes." Diaz weiter: "Mir wurde klar, dass ich Teile meines Lebens an all diese anderen Menschen gegeben hatte. Ich musste Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen."