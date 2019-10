Das Aus für Flückiger (Stefan Gubser) und Ritschard (Delia Mayer) – künftig wird in Zürich ermittelt – ist vor allem der schwachen Einschaltquoten geschuldet. Ebenso erzwungen also, wie "Der Elefant im Raum" (Buch: Felix Benesch und Mats Frey) versucht, zum Schluss noch einmal alles abzufeuern, was die Krimi-Batterie so hergibt. Ein finaler Knall, der leider weitgehend für heilloses Durcheinander sorgt, wie der Schuss aus einer Signalpistole, mit dem es reingeht in die wilde Fahrt aus Korruption, Vetternwirtschaft, Rachegelüsten, Fake-News und einem Einsatzleiter, der ohne Not ein- bis zweimal zu oft die Beherrschung verliert.