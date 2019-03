Letzter Drehtag bei "Nachtschwestern" Babypause für Sila Sahin: Tränenreicher Abschied am TV-Set

Vier Monate lang hat Sila Sahin (33) für die neue Krankenhaus-Serie "Nachtschwestern" vor der Kamera gestanden. Doch am Freitag verabschiedete sich die Schauspielerin in die nächste Babypause. Sowohl in ihrer Instagram-Story als auch auf Twitter lässt die 33-Jährige ihre Fans an dem emotionalen Moment teilhaben. Als die letzte Klappe gefallen ist, gibt es für Sahin einen großen Blumenstrauß und viele Umarmungen ihrer Kollegen. Da kullern bei der werdenden Mama sogar ein paar Tränen.