Letzte Verfilmung 2013 Amazon plant TV-Serie aus Romanstoff "Alex Cross" von James Patterson

Alex Cross ist eine der berühmtesten fiktionalen Figuren in den USA. Der Romandetektiv, FBI-Agent und Psychologe stammt aus der Feder des Autors James Patterson (72) und ist regelmäßiger Gast in der Bestsellerliste der "New York Times". Das entgeht auch Amazon nicht, das laut "Variety" nun an einer Serienadaption des Erfolgsstoffs arbeitet. Die Reihe um Alex Cross umfasst derzeit 29 Romane, auf welchen von ihnen der Fokus der Serie liegen wird, steht noch unter Verschluss.