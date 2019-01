Letzte Staffel der US-Serie "Homeland": Der Berliner Numan Acar kehrt zurück

Sein Stern geht auf

Nicht erst seit "Homeland" ist der Name des in der Türkei geborenen Schauspielers hierzulande ein Begriff. Acar spielte davor bereits in "Kebab Connection" (2004) oder "Kokowääh" (2011) mit. International verhalf ihm die Serie aber zum Durchbruch. Es folgten Rollen in "The Great Wall", "Operation: 12 Strong" oder der "Jack Ryan"-Serie. Zudem wird er in den beiden anstehenden Blockbustern "Spider-Man: Far From Home" sowie im Remake "Aladdin" an der Seite von Will Smith (50) zu sehen sein.