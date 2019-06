Letzte Spur Berlin, Tatort, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Nachtgeflüster

Maulheld oder Mörder? Für Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ist der Fall klar: Der Mann im Radio will sich nur wichtig machen. In der bekannten Nighttalk-Sendung von Melissa Morgenstern (Annika Kuhl) brüstet sich ein anonymer Anrufer damit, den Polizisten Martin Krauss erschossen zu haben. "Einfach so!" Und er werde wohl wieder morden. Diese Story sorgt natürlich für Schlagzeilen. Doch Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf verfolgen eine andere Spur im Fall ihres ermordeten Kollegen. Wie sich herausstellt, war er hoch verschuldet.