Letzte Kollektion in Paris vorgestellt Claudia Schiffer und Naomi Campbell bei der letzten Lagerfeld-Show

In Paris wurde am Dienstag die letzte Kollektion von Karl Lagerfeld in einer emotionalen und aufwendigen Modenschau gezeigt. Auf dem Catwalk liefen unter anderem Cara Delevingne und Penélope Cruz, unter den Gästen waren Supermodels wie Naomi Campbell und Claudia Schiffer. Zum Schluss flossen Tränen.