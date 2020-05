Bei den Baugenehmigungen sieht es gut aus

Das Ziel erreicht hat die Stadt aber beim Zuwachs an gefördertem Wohnraum. "Insgesamt konnten 2.173 Wohnungen über verschiedene Förder-, Miet- und Belegungsmodelle sozial gebunden werden", heißt es in der Vorlage, die am Mittwoch im Planungsausschuss vorgelegt wird.