Letzte Folgen im Free-TV "Lucifer": Das sollten Fans über die dritte Staffel wissen

Staffelstart: Achtung, Spoiler!

Die dritte Staffel, die von Oktober 2017 bis Ende Mai 2018 bereits in den USA ausgestrahlt wurde, besteht aus 26 Episoden. Gleich zu Beginn muss sich Lucifer (Tom Ellis) in der Episode "Sie sind wieder da, oder?" einer großen Herausforderung stellen: Der gefallene Engel erwacht mit nachgewachsenen Flügeln in der Wüste und hat keine Erinnerung mehr daran, wie er dort hingekommen ist. Ein Juwelendieb auf der Flucht verhilft ihm zu seiner Rückkehr nach Los Angeles. Dort will Lucifer nicht nur seine Flügel wieder loswerden, sondern auch herausfinden, wer ihn entführt hat und warum er in der Wüste aufgewacht ist.